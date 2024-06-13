Войти
Военное обозрение

Вице-премьер Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

289
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель главы российского правительства Александр Новак отметил, что разговоры о якобы наличие военной экономики в России ошибочны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Новака, экономика страны продолжает делать упор на удоволетворение всех необходимых потребностей, включая социальные, и немалые средства инвестируются в высокотехнологичные отрасли.

Я определенно не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения

- сказал вице-премьер.

Чиновник подчеркнул, что российская экономика последние три года развивается выше среднемировых показателей. Такие задачи были поставлены президентом Путиным.

Также он отметил, что в этом году ВВП России уже вырос на 5,1% и что планируется удерживать эту планку в среднем на уровне около 3% до конца года, чтобы продолжать устойчивую работу базовых отраслей экономики.

По словам чиновника, антироссийские санкции Запада не смогли сломить экономику России, изолировав её от остального мира.

Решение о введении ограничений на нашу экономическую деятельность, как мы считаем, не создает для нас каких-то препятствий

– сказал Новак, добавив, что санкции лишь стимулируют развитие промышленности и технологий в России.

Напомним, что накануне Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году с 1,3-1,5 до 2,9%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.08.2006
ГЛОНАСС в полном объеме будет развернута к 2010 году
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
М.Фрадков 26 августа подписал проект федерального бюджета на 2007 год.
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
25.08.2006
Приподнятое авиастроение
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист