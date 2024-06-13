Вице-премьер Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

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Заместитель главы российского правительства Александр Новак отметил, что разговоры о якобы наличие военной экономики в России ошибочны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Новака, экономика страны продолжает делать упор на удоволетворение всех необходимых потребностей, включая социальные, и немалые средства инвестируются в высокотехнологичные отрасли.

Я определенно не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения

- сказал вице-премьер.

Чиновник подчеркнул, что российская экономика последние три года развивается выше среднемировых показателей. Такие задачи были поставлены президентом Путиным.

Также он отметил, что в этом году ВВП России уже вырос на 5,1% и что планируется удерживать эту планку в среднем на уровне около 3% до конца года, чтобы продолжать устойчивую работу базовых отраслей экономики.

По словам чиновника, антироссийские санкции Запада не смогли сломить экономику России, изолировав её от остального мира.

Решение о введении ограничений на нашу экономическую деятельность, как мы считаем, не создает для нас каких-то препятствий

– сказал Новак, добавив, что санкции лишь стимулируют развитие промышленности и технологий в России.

Напомним, что накануне Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году с 1,3-1,5 до 2,9%.