Генсек НАТО выступил за долгосрочные обязательства по военной помощи Украине

Йенс Столтенберг предложил ежегодно выделять €40 млрд новых средств

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за предоставление Украине долгосрочных обязательств по оказанию военной помощи.

"Мы должны ежегодно выделять €40 млрд новых средств", - заявил Столтенберг агентству DPA. Он признал, что это большие деньги, но они необходимы - и с этим легче справиться, разделив бремя между членами НАТО. "Долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной обеспечат предсказуемость, подотчетность и разделение бремени", - отметил генсек альянса. "Чем больше мы будем привержены долгосрочным обязательствам, тем скорее эта война может закончиться", - утверждал он.

Распределение бремени и вклада отдельных стран - членов НАТО, как считает Столтенберг, можно рассчитать на основе ВВП. В соответствии с этим США должны будут выделять около 50% из €40 млрд в год, а остальная часть будет разделена между европейскими союзниками и Канадой. "Это абсолютно осуществимо", - подчеркнул генеральный секретарь альянса. В дальнейшем это предложение будет обсуждаться на встречах министров обороны НАТО 13-14 июня в Брюсселе.

"Идея долгосрочных обязательств пользуется сильной поддержкой", - сказал Столтенберг. Правда, некоторые союзники довольно осторожно относятся к идее распределения бремени. Тем не менее он выразил надежду на достижение соглашения по финансовым обязательствам.

Разногласия относительно еще одного нового проекта по поддержке Украины, как пишет DPA, пока устранены. ФРГ добилась того, чтобы Североатлантический альянс не называл новый проект по координации помощи Киеву "Миссия НАТО по Украине" (NATO Mission Ukraine). "Нам не нужно называть это миссией, это не главное", - указал Столтенберг. Решающим фактором является укрепление институционализированной структуры, которая могла бы обеспечить лучшую координацию поставок оружия и учебных мероприятий для украинских военных, резюмировал он. Накануне DPA сообщало, что проект будет называться "Содействие НАТО в безопасности и обучение Украины" (Nato Security Assistance and Training for Ukraine).

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.