Генсек НАТО поддержал решение ФРГ применять немецкое оружие против РФ

Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, применялось ли уже западное вооружение против России

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей Германии разрешить использовать немецкое оружие "для защиты от России" в районе Харьковской области. Об этом он заявил агентству DPA.

На вопрос агентства, применялось ли уже против России западное оружие, Столтенберг ответил, что не может вдаваться в подробности. "Имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины", - заявил генсек НАТО.

31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования немецкого оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт утверждал, что "в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории". По его словам, "для защиты от этих атак" можно использовать западные вооружения "в соответствии с международными правовыми обязательствами". Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией. Представитель кабмина Вольфганг Бюхнер заявил, что правительство ФРГ не считает, что использование ее оружия "для защиты от России" в районе Харьковской области Украины делает Германию стороной конфликта.

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Как написал 31 мая в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ.