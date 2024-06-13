СМИ: Аргентина обсуждает передачу штурмовиков Super Etendard для Украины

Первый серийный палубный истребитель-бомбардировщик Dassault Super Etendard авиации ВМС Франции с серийным и бортовым номером "1". Борт совершил первый полет 24.11.1977 и был передан ВМС Франции 28.06.1978. Пройдя несколько этапов модернизации по программе SEM, оставался на службе французской морской авиации вплоть до официального снятия этого типа с вооружения 12.07.2016. Снимок сделан в Ландвизо 30.06.2016, когда данный самолет специально перед церемонией вывода типа из боевого состава получил раннюю схему окраски французских Super Etendard 1970-х годов. Теперь данный борт с хранения продан Аргентине и продолжит службу в составе аргентинской морской авиации.

Как сообщил портал Infobae, администрация Хавьера Милея надеется обменять их на другую технику, предполагая, что Франция починит их и передаст украинской стороне

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.

По его данным, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала вопрос со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. План передачи получил одобрение президента южноамериканской страны Хавьера Милея.

Аргентина приобрела самолеты в 2018 году, но так и не смогла их использовать. Super Etendard находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия деталей, которые страна не может приобрести из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

В апреле аргентинский лидер заявил в интервью телеканалу CNN en Español, что рассматривает возможность посетить Украину в июне в ходе своего визита в Европу, однако пока указаний на то, что это произойдет, нет. В ноябре 2023 года Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.