Войти
ТАСС

СМИ: Аргентина обсуждает передачу штурмовиков Super Etendard для Украины

272
0
0
Истребитель-бомбардировщик Super Etendard
Первый серийный палубный истребитель-бомбардировщик Dassault Super Etendard авиации ВМС Франции с серийным и бортовым номером "1". Борт совершил первый полет 24.11.1977 и был передан ВМС Франции 28.06.1978. Пройдя несколько этапов модернизации по программе SEM, оставался на службе французской морской авиации вплоть до официального снятия этого типа с вооружения 12.07.2016. Снимок сделан в Ландвизо 30.06.2016, когда данный самолет специально перед церемонией вывода типа из боевого состава получил раннюю схему окраски французских Super Etendard 1970-х годов. Теперь данный борт с хранения продан Аргентине и продолжит службу в составе аргентинской морской авиации.
Источник изображения: ALGA / www.escadrilles.org

Как сообщил портал Infobae, администрация Хавьера Милея надеется обменять их на другую технику, предполагая, что Франция починит их и передаст украинской стороне

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.

По его данным, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала вопрос со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. План передачи получил одобрение президента южноамериканской страны Хавьера Милея.

Аргентина приобрела самолеты в 2018 году, но так и не смогла их использовать. Super Etendard находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия деталей, которые страна не может приобрести из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

В апреле аргентинский лидер заявил в интервью телеканалу CNN en Español, что рассматривает возможность посетить Украину в июне в ходе своего визита в Европу, однако пока указаний на то, что это произойдет, нет. В ноябре 2023 года Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
США
Украина
Франция
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 2
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
24.05.2011
HeliRussia 2011
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист