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Известия.ru

Герой России назвал причину легкого уничтожения Abrams и Leopard

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Иностранные танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (ФРГ) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных, потому что они тяжелые и неповоротливые на украинской земле, рассказал 12 июня член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков.

«Abrams очень тяжелая машина. У него давление на грунт непропорционально. Как и у одной из самых лучших машин мира Leopard 2. А Украине передали именно современные Leopard 2. И что можно сказать? Они могут быстро ездить, но не на Украине», — сказал он в беседе с ТАСС.

Баксиков подчеркнул, что из-за тяжести боевые машины вязнут в жирной и насыщенной почве Украины.

«И это, конечно, делает их легкой добычей. <...> Abrams выдерживает попадание осколочно-фугасного артиллерийского снаряда 155 мм, но вязнет и не может двигаться», — добавил он.

8 июня артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ также отметило, что точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечили военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30».

20 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах США сообщала, что за последние два месяца ВС России уничтожили пять из 31 американского танка Abrams, переданного украинской армии. Машины поражаются, если снаряд попадает в башню, моторное отделение или участок между корпусом и башней.


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