Эксперт считает, что Аргентина может направить военных советников на Украину

VELA (Vehiculo de Exploracion Ligero de Asalto — "лёгкая разведывательно-штурмовая машина") разрабатывалась для ВС Аргентины, но на вооружение официально не поступила. Машина комплектуется 1,6-литровым мотором "Фольксваген" и двумя пулемётами (12,7-мм М2НВ и 7,62-мм М60).

Президент страны ранее изменил планы и согласился приехать на конференцию в Швейцарию

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Аргентина после решения поехать на конференцию по Украине в Швейцарии следующим шагом может направить советников и технический персонал Вооруженных сил (ВС) страны в зону СВО. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Ранее газета Clarin сообщила, что президент Аргентины Хавьер Милей согласился поменять планы и поехать на конференцию по Украине в Швейцарии. По данным газеты, Владимир Зеленский попросил Милея присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции. Как пишет Clarin, в Швейцарию также поедет министр обороны Аргентины Луис Петри.

"Когда проект "Милей" был реализован в Аргентине, мы с отдельными экспертами рассуждали - к чему он приведет и катализатором каких процессов выступает. Помимо очевидного продвижения ультраглобалисткой повестки и обратного втягивания Буэнос-Aйреса в вашингтонские нарративы, проглядывались признаки военно-политических аспектов его фигуры. Причем <…> с акцентом на антироссийкую и антикитайскую повестку. Что дальше? Направление советников и технического персонала ВС Аргентины на Украину, вхождение в НАТО и официальную антироссийскую западную коалицию", - сказал Степанов.

Он напомнил, что сначала Аргентина подала заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера. Затем было включение в поставки киевскому режиму двух российских вертолетов Ми-171Е в нарушение военно-технического взаимодействия с РФ.

"Теперь переход на следующую стадию втягивания - поставка потенциальных носителей высокоточного оружия - 5 старых, но функционирующих AMD/BA Super Etendard. Новый форпост Пентагона в Латинской Америке оформился", - заключил он.

Позиция Москвы

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД конфедерации ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, но РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.