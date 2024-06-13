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РИА Новости

"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону

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Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны назвали цели ядерных учений с Белоруссией

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их задачи, как это связано с действиями Запада, — в материале РИА Новости.

Проверка готовности

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — заявили в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, цель маневров — поддержание готовности вооруженных сил двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Ведомство также опубликовало полутораминутный ролик, где показаны выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и работа авиации — истребителей МиГ-31 и ракетоносцев Ту-22.

Богатые арсеналы

Именно эти виды вооружений применяли на первом этапе учений. Тогда ракетчики Южного военного округа отрабатывали задачи по получению спецбоеприпасов, их установке на носители, а также выдвижение в район и подготовку к пускам. ВКС, в свою очередь, тренировали применение авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы".

Макеты ядерной боеголовки к "Искандерам" продемонстрировали еще в 2018-м на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. По приблизительным подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у российской армии имелось около 70 ядерных боеголовок для этого комплекса, однако в реальности их может быть больше. Информации о "Кинжалах" со специальными боевыми частями в открытых источниках нет.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Дело в том, что тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не было предметом международных соглашений, в которых принимает участие Россия, поэтому количество подобных боеприпасов в арсеналах доподлинно не известно. Однако, как заявил на ПМЭФ Владимир Путин, его в разы больше, чем у европейских стран и США.

При этом "Кинжалы" уже доказали свою неуязвимость для средств ПВО — в неядерном оснащении их не раз применяли для ударов по украинским военным объектам в рамках специальной военной операции, и ни одну из ракет ВСУ сбить не смогли.

Помимо ракет, к которым относятся и "Калибры" морского базирования, в распоряжении российской армии богатейший арсенал артиллерийских ядерных боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3 мощностью 2,5 килотонны. Его приняли на вооружение в 1981-м, он предназначен для стрельбы из широкого списка орудий: Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Помимо этого, есть также ядерные снаряды для 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Держать порох сухим

По словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, основной смысл таких мероприятий — проверка наличия подразделений, полностью готовых к применению любых средств поражения, в том числе и тактического ядерного оружия. "Иными словами, порох нужно держать сухим", — отметил эксперт в комментарии для РИА Новости.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом он также выразил мнение, что соответствующие изменения должны быть внесены в военную доктрину.

"Необходимо четко прописать, что агрессия НАТО — даже с применением исключительно обычных вооружений — может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи. Нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", — пояснил эксперт.

Живой инструмент

О возможных корректировках доктрины говорил и Владимир Путин в пятницу во время выступления на ПМЭФ.

"Эта доктрина — живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений", — заявил российский лидер.

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Он подчеркнул, что Россия не бряцает ядерным оружием. Напротив, подобная риторика всегда исходила от Запада. При этом президент добавил, что Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и способна в случае чего их провести. Однако сейчас такой необходимости нет.

Геополитический фон

Параллельно с уже упомянутыми маневрами, Россия также проводит учения в Карибском море — туда перебрасывают самолеты и корабли. В частности, в поход отправились атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" и фрегат "Адмирал Горшков". Российские моряки прибудут на Кубу уже сегодня, 12 июня.

В Минобороны Кубы отметили, что учения связаны с исторически дружескими отношениями двух стран и соответствуют всем международным правилам. Там также подчеркнули, что российские корабли прибудут без ядерного оружия. При этом Москва не уведомляла Вашингтон о своих планах.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Однако сам факт присутствия российских носителей противокорабельных "Цирконов" в 250 километрах от побережья Флориды заставляет США задуматься. В Пентагоне уже заявили, что будут пристально следить за маневрами, для этого даже направили несколько кораблей.

Фрегат "Адмирал Горшков" и подлодка "Казань" пробудут на Кубе до 17 июня, после чего отправятся в Венесуэлу. Совпадение этих маневров с ядерными учениями — открытый сигнал Западу о том, что у Кремля есть возможности для ответа на попытки Вашингтона обострить ситуацию на Украине. Соответствующие решения были приняты на фоне дискуссий о возможности отправки европейских инструкторов на Украину. Сейчас эти обсуждения поутихли, но сумел ли Запад верно истолковать сигнал Кремля, станет ясно по дальнейшим шагам спонсоров Киева.

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