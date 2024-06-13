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Известия.ru

Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В России был создан разведывательный дрон «Воробей». Новое устройство является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне спецоперации для корректировки артиллерийского огня коптеров Mavic. Об этом 3 июня сообщил представитель компании-разработчика «Стратим» «РИА Новости».

«У нас получился ничем ему [Mavic] не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя компании, дрон «Воробей» работает на некоммерческой частоте, поэтому плохо подавляется украинскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также наземная станция нового отечественного беспилотника подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона виды цели, будь то бронетехника, артиллерия или пехота противника.

Ранее, 11 июня, разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС РФ уничтожил в зоне спецоперации американский бронетранспортер Stryker. По словам представителя компании «Стратим», стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника.

1 июня корпорация «Ростех» сообщила о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе «Депеша». Новинка способна в кратчайшие сроки доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо, а также эвакуировать раненых солдат, оставаясь незаметной для противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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