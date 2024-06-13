Норвегия выделит €240 млн на ПВО для Украины

В Министерстве обороны скандинавской страны отметили, что направят €125 млн на инициативу, касающуюся поставки еще 100 ракет для комплексов ПВО Patriot

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Норвегия направит €240 млн на укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе €125 млн в рамках совместной с Германией, Данией и Нидерландами инициативы. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны скандинавской страны.

"Норвегия выделит €240 млн на средства противовоздушной обороны для Украины. Сегодня Германия объявила о поставке еще 100 ракет [для комплексов] ПВО Patriot на Украину в рамках совместной инициативы с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия выделит €125 млн на эту инициативу", - говорится в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 11 июня заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине, в новом пакете вооружений будут снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для систем Patriot. По его данным, украинские вооруженные силы ожидают от Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии в общей сложности 100 ракет для Patriot, из которых 32 уже поставлены, а 68 будут отправлены в ближайшие недели.

31 мая норвежский премьер-министр Гар Стёре на пресс-конференции во время саммита стран Северной Европы в Стокгольме сообщил, что Киев и Осло заключили двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Он также объявил об оказании Украине дополнительной финансовой поддержки для укрепления ПВО. Кроме того, в договоре отмечается, что суммарная помощь Киеву со стороны Осло с 2023 по 2027 год составит €6,4 млрд, а в этом году королевство намерено выделить Украине не менее €1,2 млрд.