МО РФ сообщило, что группировку "Восток" оснащают колесную технику защитой от дронов

Как пояснили в ведомстве, украинские силы значительно расширили спектр применяемых средств беспилотной авиации

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Ремонтные подразделения группировки войск "Восток" оснащают колесную и бронетехнику комплектами дополнительной защиты от дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск "Восток" проводят работы по установке на колесную и бронированную технику комплектов дополнительной защиты от дронов и противотанковых средств противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинские силы значительно расширили спектр применяемых средств беспилотной авиации и следят за военной техникой российских войск с применением как осколочных, так и кумулятивных боеприпасов. Для защиты устанавливаются заводские комплекты дополнительной защиты и различные конструкции, которые не допускают попадания боеприпаса в корпус машины и открытые люки.

"Пришла защита заводская, она от кумулятивных снарядов, а от дронов необходимо еще сверху наваривать металлическую сетку, маскировочную сеть натягивать. Технологии развиваются, способы войны появляются новые все время, и мы под них подстраиваемся, как можем, делаем безопаснее нашу бронетехнику, - приводит МО слова специалиста по установке дополнительной защиты ремонтного подразделения. "Раньше кумулятивную защиту сами варили и изготавливали, на это уходило достаточно много времени. Сейчас приходят уже готовые комплекты, и все это делается намного быстрее", - пояснил он.

В ремонтную роту от экипажей боевых машин поступают и конкретные просьбы доработать или изготовить какие-либо конкретные элементы противодронной защиты для танков, БМП или автомобильной техники. Как отмечают специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск "Восток" дефицита в запчастях и инструментах нет. Также налажено взаимодействие с представителями заводов-изготовителей военной техники.