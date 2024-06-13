МО РФ сообщило о круглосуточном контроле с помощью Supercam перемещения ВСУ

В ведомстве отметили, что расчеты также корректируют нанесение огневого поражения позиций украинской армии артиллерийскими и танковыми подразделениями

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) Supercam в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником в Харьковской области, рассказали в Минобороны России.

"Расчеты разведывательных БПЛА Supercam группировки войск "Север" в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Одной из основных задач является постоянный мониторинг вражеской территории для отслеживания перемещения личного состава, грузовой и бронированной техники, артиллерии и боевых машин противника", - сказали в ведомстве.

Когда состав расчета БПЛА обнаруживает цель информация незамедлительно передается командованию группировки и на пункты управления огнем артиллерии. Благодаря такому взаимодействию артиллеристам удается наносить успешные удары по артиллерии противника в рамках ведения контрбатарейной борьбы, а также уничтожать склады боеприпасов и позиции подразделений ВСУ на укрепленных опорных пунктах.

"Сейчас мы поднялись в воздух и летим в сторону вэсэушников. Будем ждать координаты от нашего начальника и лететь на точки доразведки. Мы работаем в основном в паре с рлсками - они засекают выходы, мы вылетаем на эти точки. Доразведываем, что это именно - миномет, арторудие. Находим цели, уничтожаем, пытаемся помочь парням на передке", - рассказал о работе военнослужащих своего подразделения старший оператор БПЛА с позывным Шторм.

Он отметил, что, в основном, с помощью БПЛА вычисляют американские гаубицы M777, танки, бронеавтомобили. "Могу сказать, что они хорошо маскируются на местности. Мы в основном находим их во время перемещения, следим за ними, находим место их стояния и передаем координаты командиру", - уточнил старший оператор.