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В России создали разведывательный дрон на замену популярному на фронте Mavic

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Фото: Cfoto / Globallookpress.com
Фото: Cfoto / Globallookpress.com.

Российская компания «Стратим» создала разведдрон «Воробей», аналог коптера Mavic

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», способный заменить популярный на фронте китайский коптер Mavic. Об этом сообщил представитель разработчика, передает РИА Новости.

Компактный складной аппарат предназначен для разведки и корректировки огня. По функционалу он аналогичен широко использующимся в зоне СВО обеими сторонами БПЛА Mavic, обладает схожими характеристиками, работает при помощи пульта управления.

Разработчик указал на важное преимущество российского дрона: он работает на некоммерческой частоте, которая плохо подавляется украинскими системами радиоэлектронной борьбы. У Mavic частоты известны и не изменяются, добавил представитель компании.

Наземная станция «Воробья» подключена к нейросети, которая позволяет оператору беспилотника распознать цели, например, бронетехнику, артиллерию, пехоту, транспорт и иные.

Ранее сообщалось, что в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) начали разработку и производство систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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