В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic

Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей", который является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Воробей" представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве.

"Дрон "Воробей" предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic. У нас получился ничем ему не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления", — сказал собеседник агентства.

Однако разработчик отметил важное преимущество "Воробья" над Mavic: по его словам, отечественный беспилотник работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ, в отличие от Mavic, чьи частоты "известны и неизменяемы".

Также наземная станция "Воробья" подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и другие.

Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана. Предприятие названо в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.