Главком ВМФ проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК в Татарстане

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев посетил предприятия ОПК в Татарстане, проверил ход выполнения оборонных контрактов, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Моисеев по результатам своей поездки отметил, что между предприятиями оборонного комплекса Татарстана и профильными органами военного управления Главного командования ВМФ идёт тесное взаимодействие с целью соблюдения графиков, определённых контрактами в рамках Гособоронзаказа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Моисеев посетил, в частности, Казанский авиационный завод им. Горбунова и Зеленодольский завод им. Горького, где принял участие в спуске на воду нового малого ракетного корабля "Ставрополь".