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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК в Татарстане

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Центральная проходная ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" в Зеленодольске
Центральная проходная ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" в Зеленодольске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев посетил предприятия ОПК в Татарстане, проверил ход выполнения оборонных контрактов, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Моисеев по результатам своей поездки отметил, что между предприятиями оборонного комплекса Татарстана и профильными органами военного управления Главного командования ВМФ идёт тесное взаимодействие с целью соблюдения графиков, определённых контрактами в рамках Гособоронзаказа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Моисеев посетил, в частности, Казанский авиационный завод им. Горбунова и Зеленодольский завод им. Горького, где принял участие в спуске на воду нового малого ракетного корабля "Ставрополь".

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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