Почему украинский "саммит мира" превращается в фарс (Shūkan Gendai, Япония)

Shūkan Gendai: Зеленский хочет подтвердить легитимность за счет мирного саммита

Владимир Зеленский намерен использовать "мирный саммит" в Швейцарии для демонстрации и подтверждения своей просроченной легитимности как президента, пишет Shūkan Gendai. При этом, как отмечает автор статьи, речи об урегулировании конфликта с Россией и не идет — ведь представителей Москвы на форум не позвали.

15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария, пройдет "саммит мира" по Украине. Ожидается, что его участники обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и обмен пленными. Пока неясно, сколько стран будет представлено на мероприятии. Россию не приглашают.

Вполне вероятно, что новости об этом мирном саммите рано или поздно появятся во многих крупных средствах массовой информации. Поэтому мне хотелось бы объяснить закулисные детали этого саммита, о которых вам никогда не расскажут.

Саммит как фарс

Самое главное — понимать, что этот саммит — не более чем "фарс", организованный президентом Зеленским. Во-первых, на официальном сайте мероприятия висит такое сообщение: "Во время визита президента Зеленского в Берн 15 января 2024 года Швейцария и Украина обсудили следующий шаг на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине". Важно отметить, в этом же сообщении было указано: "Швейцария согласилась провести саммит в ответ на просьбу Украины". Похоже, что президент Швейцарии Виола Амхерд была просто втянута в авантюру Зеленского.

Что здесь нужно иметь в виду? Президент Зеленский соорудил "мирный саммит", на который собираются многие мировые лидеры, рассматривая его как возможность продемонстрировать миру свою легитимность в качестве президента, продолжающего исполнять свои обязанности — хотя срок его полномочий уже истек. По состоянию на январь Зеленский знал, что его президентский срок закончится 20 мая, и ему нужна была платформа для того, чтобы опровергнуть критику его легитимности на посту президента.

Ради достижения этих целей Зеленскому желательно собрать вместе лидеров как можно большего числа стран мира. По состоянию на ноябрь 2023 года уже было известно, что саммит G7 пройдет в Борго-Эгнация, Италия, с 13 по 15 июня 2024 года. Скорее всего, украинский лидер и подумал, что было бы хорошей идеей провести "саммит мира" примерно в то же время.

Грубое вмешательство украинского правительства

О намерениях президента Зеленского может свидетельствовать "грубое вмешательство" украинского правительства в организацию саммита. Форум принимает Швейцария — и именно она должна была бы взять на себя ведущую роль в его подготовке. Однако украинская сторона принялась за оркестровку мирного саммита в соответствии со своей собственной повесткой.

25 февраля руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что "приглашения уже подготовлены и будут разосланы более чем в 160 стран". Кроме того, он сказал: "На второй такой саммит мы можем пригласить представителя Российской Федерации и представить этот план (план первого мирного саммита)". Это заявление Ермака прозвучало так, как будто организатором этого международного форума выступает Украина.

Приглашения на саммит будут рассылаться исключительно правительством Швейцарии. Однако президент Зеленский, который хотел собрать как можно больше глав государств, чтобы получить возможность отстоять свою легитимность, 21 мая позвонил премьер-министру Ирака Мохаммаду аль-Судани и официально пригласил его в Швейцарию. Звонок иракскому премьер-министру был сделан вопреки предупреждению организатора, министерства иностранных дел Швейцарии, о том, что только Швейцария имеет право направлять приглашения и что Украина не должна вмешиваться в организационный процесс.

Согласно сообщению агентства Bloomberg от 27 мая, президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече — он предпочел принять участие в мероприятиях по сбору средств на свою избирательную кампанию в Голливуде. Вместо этого ожидается подписание соглашения о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной в кулуарах встречи G7.

Это соглашение основывается на коммюнике, согласованном на саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе, столице Литвы, в июле 2023 года, и "Совместной декларации о поддержке Украины", принятой "Большой семеркой" (G7), по которым разные западные страны подписывают с Украиной соглашения об обеспечении безопасности сроком на 10 лет. Первой такое соглашение с Киевом подписала Великобритания — 12 января 2024 года. Германия и Франция также подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной 16 февраля 2024 года. Подобные же соглашения впоследствии были подписаны с Данией, Канадой, Италией и другими странами. Соединенные Штаты наконец тоже смогли выйти на подписание аналогичного соглашения после того, как Конгресс одобрил дополнительное финансирование военной помощи Украине.

Китай, который хорошо понимает сущность планов президента Зеленского, с самого начала с осторожностью относился к участию в мирном саммите. 31 мая агентство Reuters сообщило, что Министерство иностранных дел Китая в тот же день объявило об отказе Китая от присутствия на мирной конференции по Украине, поскольку она не оправдала ожиданий Китая относительно участия в ней и одновременно и Москвы, и Киева.

На конференции по безопасности, состоявшейся в Сингапуре 2 июня, президент Зеленский сказал: "Сегодня Россия пытается сорвать глобальный саммит мира. У нас есть подтверждения участия от 106 стран, и это участие на высоком уровне: лидеры, высокопоставленные представители государств", — сказал он. Однако заявление президента Зеленского с призывом к участию оказалось в Азии не воспринятым. А ведь с самого начала его задумкой было вовлечь в диалог по безопасности именно представителей государств именно этого региона.

Вопросы о легитимности президента Зеленского

Как твердо настаивает Китай, остановить конфликт и добиться мира можно только в том случае, если в этом процессе будут участвовать обе стороны — и Россия, и Украина. Однако для России вполне естественно думать, что ей нет смысла участвовать в швейцарском мирном саммите, если единственная цель президента Зеленского на нем — только продемонстрировать свою легитимность.

Однако на самом деле легитимность президента Зеленского весьма сомнительна. Как я писал в своей статье "Вот оно и случилось! Срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая 2024 года!", для подлинно демократической страны было бы в высшей степени странно, продолжи Зеленский оставаться в президентском кресле неопределенный срок под предлогом действующего на Украине военного положения.

24 мая президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции во время визита в Белоруссию: "С кем вести переговоры — это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась...". Далее Путин отметил: "Думаю, что одна из целей конференции в Женеве, которая анонсирована, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего".

И это абсолютно верно. Участие стран в мирном саммите было бы равносильно признанию легитимности Зеленского как президента. Поэтому сам Зеленский наверняка будет всеми силами продвигать эту идею.

Далекий мир

В действительности президент Зеленский и не рассчитывает на продвижение мирных переговоров на швейцарском мирном саммите. В интервью казахстанскому изданию "Орда" он заявил, что Украина представит на нем только три из десяти пунктов "формулы мира" на саммите в Швейцарии. Эта "формула мира" относится к 10 предложениям по прекращению конфликта которые президент Зеленский представил в своем видеовыступлении на встрече G20 15 ноября 2022 года.

Упомянутые три пункта — энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность. Их можно было считать важными условиями мира на Украине, но они никогда не будут реализованы, если не придать конкретную форму наиболее важным пунктам "формулы мира", а именно: как прекратить на Украине боевые действия и на каких условиях возможен вывод из страны российских войск. Совершенно очевидно что обсуждать эти вопросы без России было бы безумием.

Более того, 13 мая Украина официально потребовала снять запрет на удары по территории России с использованием оружия США, а 30 числа того же месяца власти США дали Киеву такое разрешение. И вот сразу же после такого события созывается "мирный саммит" в Швейцарии. Смысл его созыва в таких условиях совершенно непонятен. Да, действительно, правительство США разрешило украинской армии использовать только такое оружие, как реактивная артиллерия HIMARS, дальность действия которой составляет около 80 километров, а оружие более дальнего действия, такое как ATACMS, по-прежнему запрещено для использования против России. Тем не менее, более чем странно проводить такой "мирный саммит" в то время, когда, как представляется, военный конфликт на Украине только обостряется.

Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что грядущий "мирный саммит" в Швейцарии — не более чем фарс. Странно то, что США, страны ЕС, Япония и другие страны, претендующие на звание демократических стран, ничего не говорят о легитимности Зеленского на посту президента. Нельзя без смеха думать о том, что в Швейцарии соберутся эти государства с целью проведения "мирного саммита".

Автор: Тосихико Сиохара (Toshihiko Shiohara) – японский эксперт-международник. Доктор политологии. Профессор университета Коти. Ранее работал в газетах Nihon Keizai Shimbun и Asahi Shimbun (в том числе корреспондентом в Москве). Ведущий эксперт по вопросам Украины. Его книги: "Украинские ворота", "Украина 2.0", "Украина 3.0", "Путин 3.0", "Украинская война как месть", "Ложь о России, военной державе", "Как смотреть на войну в Украине".