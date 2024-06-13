Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.

"Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Белоусова А.Р. — министра обороны", — говорится в документе.

Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. С 2008 по 2012 — директор департамента экономики и финансов правительства. В 2012-2013 годах занимал должность министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018-го его переназначили на этот пост. В январе 2020-го он получил должность первого заместителя председателя правительства. В мае 2024 года Белоусов стал министром обороны России.

Согласно указу, помощник президента Николай Патрушев сохранил место постоянного члена Совбеза.

В число постоянных членов также входят:

директор ФСБ Александр Бортников;

руководитель администрации президента Антон Вайно;

председатель Государственной думы Вячеслав Володин;

спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов;

глава МВД Владимир Колокольцев;

глава МИД Сергей Лавров;

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;

заместитель председатель Совбеза Дмитрий Медведев;

премьер-министр Михаил Мишустин;

директор СВР Сергей Нарышкин;

секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Председатель Совета безопасности — Владимир Путин.