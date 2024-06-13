G7 примет меры против КНР за якобы поддержку ОПК РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Группа семи будет "противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к глобальным пагубным последствиям"

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) на предстоящем саммите в Италии примет меры против Китая за имеющую место, по версии Запада, поддержку российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы рассмотрим вопрос о поддержке КНР российского ОПК и будем противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к глобальным пагубным последствиям, работая с партнерами в рамках G7 и за ее пределами для обеспечения экономической устойчивости и безопасности", - сказал Кирби на онлайн-брифинге для журналистов, посвященном поездке президента США Джо Байдена на саммит.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия считает неуместными угрозы США в адрес Китая из-за приписываемой Пекину поддержки российского ОПК путем экспорта товаров двойного назначения.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в Италии.