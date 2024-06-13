Нидерланды выделили €60 млн на беспилотники для Украины

Еще €17,5 млн предназначены на закупку морских дронов

ГААГА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Нидерландов выделило €60 млн на закупку и производство беспилотников для Украины. Об этом сообщило в пресс-релизе Минобороны Нидерландов по итогам визита и.о. главы оборонного ведомства Кайсы Оллонгрен на Украину.

Как отметили в ведомстве, из выделенных средств €20 млн будут направлены на приобретение дронов с видом от первого лица по линии созданной ранее в этом году международной коалиции. Еще €17,5 млн предназначены на закупку морских дронов. "Украина может производить дроны такого типа у себя в стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес", - подчеркнули в Минобороны.

Остальные средства пойдут на закупки дронов других типов. "Голландская промышленность также извлечет из этого выгоду", - заметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Оллонгрен в ходе визита на Украину посетила две компании, участвующие в производстве беспилотников, и провела встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, с которым обсудила дальнейшее развитие сотрудничества между голландскими и украинскими компаниями.

В Киеве и. о. главы Минобороны Нидерландов также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым. На каждой встрече поднималась тема скорейшей передачи украинской стороне истребителей F-16.