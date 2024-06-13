Войти
ТАСС

В Киеве заявили о поиске алтернативы для системы связи Starlink

274
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Создана рабочая группа по этому вопросу, подчеркнул командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что украинская армия рассматривает альтернативу системе связи Starlink для работы с беспилотниками.

"Этот вопрос решается, создана целая рабочая группа относительно диалога. Альтернатива есть, диалог идет, в ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом диалоге", - сказал он на пресс-конференции, его слова приводит издание "Страна".

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года сообщалось, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют спутниковые системы на всей линии фронта.

Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El Pa s выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Они пришли к выводу, что эта система необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.03.2023
Карающий меч в руках России
13.02.2023
SpaceX заявила о намерении помешать использовать Starlink для управления беспилотными аппаратами
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
17.09.2020
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
11.06.2020
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
20.03.2017
Разбор полетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист