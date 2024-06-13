В Киеве заявили о поиске алтернативы для системы связи Starlink

Создана рабочая группа по этому вопросу, подчеркнул командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что украинская армия рассматривает альтернативу системе связи Starlink для работы с беспилотниками.

"Этот вопрос решается, создана целая рабочая группа относительно диалога. Альтернатива есть, диалог идет, в ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом диалоге", - сказал он на пресс-конференции, его слова приводит издание "Страна".

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года сообщалось, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют спутниковые системы на всей линии фронта.

Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El Pa s выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Они пришли к выводу, что эта система необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.