Войти
Техкульт

Sitronics собирается приступить к серийной постройке судов на водороде

115
0
0

Водородные суда в России готовят к серии

Отечественная Sitronics Group, которая также делает зарядные станции для авто, продолжает тестировать технологии электросудов «водородного» класса и к концу текущего года планирует запустить их массовое производство со сдачей первых корпусов заказчикам в 2025 году.

Как уточняется, одно подобное изделие сейчас на стапеле и после достройки будет передано на испытания, которые должны завершиться к концу 2024 года. Решение о серии пока не принято и будет основано на результатах тестирования этого судна и требований потенциальных покупателей. К слову, в прошлом году Sitronics уже выполнила широкий перечень испытаний первого в России судна на водороде в водах реки Невы, которые подтвердили, что технология имеет перспективы и способна обеспечить существенное повышение автономности электросудов. Напомним, в структуру Sitronics Group включена судоверфь Emperium, где впервые в России серийно строят пассажирские электросуда. Кроме того, группа имеет свое конструкторское бюро, судозавод в Ленинградской области, а также обладает долей в известной Пермской судоверфи. Специалисты Sitronics занимаются разработкой и постройкой судов самых разных классов, рассчитанных на 50-200 пассажиров, включая однопалубные Ecobus и двухпалубные прогулочные Ecocruiser.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"