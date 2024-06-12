Sitronics собирается приступить к серийной постройке судов на водороде

Водородные суда в России готовят к серии

Отечественная Sitronics Group, которая также делает зарядные станции для авто, продолжает тестировать технологии электросудов «водородного» класса и к концу текущего года планирует запустить их массовое производство со сдачей первых корпусов заказчикам в 2025 году.

Как уточняется, одно подобное изделие сейчас на стапеле и после достройки будет передано на испытания, которые должны завершиться к концу 2024 года. Решение о серии пока не принято и будет основано на результатах тестирования этого судна и требований потенциальных покупателей. К слову, в прошлом году Sitronics уже выполнила широкий перечень испытаний первого в России судна на водороде в водах реки Невы, которые подтвердили, что технология имеет перспективы и способна обеспечить существенное повышение автономности электросудов. Напомним, в структуру Sitronics Group включена судоверфь Emperium, где впервые в России серийно строят пассажирские электросуда. Кроме того, группа имеет свое конструкторское бюро, судозавод в Ленинградской области, а также обладает долей в известной Пермской судоверфи. Специалисты Sitronics занимаются разработкой и постройкой судов самых разных классов, рассчитанных на 50-200 пассажиров, включая однопалубные Ecobus и двухпалубные прогулочные Ecocruiser.

Макс Антонов