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Газета.ru

«Азов» прошел проверку Госдепа. Теперь бригада будет использовать американское оружие

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Украинские военнослужащие c пусковой установкой ЗРК «Стингер» на передовой в Запорожской области, Украина, 2024 год
Украинские военнослужащие c пусковой установкой ЗРК «Стингер» на передовой в Запорожской области, Украина, 2024 год.
Источник изображения: Andriy Andriyenko/AP

WP: власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону ВС Украины «Азов»

США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»*. Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов». Теперь же, "после тщательной проверки" Госдепартамента, США снимают ограничения для "Азова", который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

Администрация Джо Байдена разрешила «Азову» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использовать американское оружие, сняв запрет, введенный несколько лет назад. В 2018 году США запретили «Азову» использовать американское оружие, поскольку установили, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов», а представители ООН по правам человека обвинили полк в «гуманитарных нарушениях».

Теперь «Азов» будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и другие подразделения ВСУ.

«12-я украинская бригада специального назначения «Азов» прошла тщательную проверку Лихи, которую провел Госдепартамент», - сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Госдеп.

Закон Лихи запрещает оказывать американскую военную помощь иностранным военным формированиям, которые признаны виновными в серьезных нарушениях прав человека. Закон назван в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лихи (демократ от штата Вермонт)[/i], который его написал.

Госдепартамент не обнаружил «никаких доказательств» подобных нарушений, пишет WP.

Добровольческий батальон «Азов» был создан в 2014 году и с тех пор воевал на стороне ВСУ. Бойцы «Азова» участвовали в боях за Мариуполь весной 2022 года, в том числе за завод «Азовсталь». После сдачи в плен в мае, в сентябре того года 215 «азовцев» обменяли на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Сделка состоялась при содействии Турции, где пять командиров «Азова» должны были остаться до завершения конфликта «под личные гарантии» президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако в июле 2023 года они вернулись на Украину. Тогда же «Азов» был преобразован в бригаду и включен в состав национальной гвардии Украины.

Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office/AP


По информации WP, снятие запрета было «главным приоритетом» для украинских чиновников, которые говорят, что бригада «могла бы быть более эффективной» при обороне «Азовстали» в 2022 году, если бы у нее был доступ к американскому оружию и обучению у американских инструкторов.

Руководство бригады заявляет, что она давно избавилась от ассоциаций с неонацистами, а командиры со времен основания полностью сменились. В прошлом году «Азов» воспользовался своим новым статусом бригады и начал интенсивную вербовочную кампанию по всей стране, в результате которой примерно за два месяца было привлечено более 5000 новых военнослужащих.

Президент России Владимир Путин уже давно ссылается на расистские и ультранационалистические элементы батальона «Азов» как на элемент своего обвинения в неонацизме в адрес киевского режима, отмечает WP: "Сдвиг в политике США, скорее всего, вновь разожжет эту российскую критику".


Дмитрий Шумов

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