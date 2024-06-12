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ТАСС

Глава Rheinmetall не исключил задержек в поставках Киеву оружия через полгода

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Армин Паппергер сообщил, что поддерживающие Украину страны планируют свою стратегию на срок от 6 до максимум 12 месяцев

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер не исключил задержек в дальнейших поставках оружия Украине, если не будет хватать финансовых средств. Об этом он заявил в Берлине на конференции по восстановлению Украины, не приведя более подробных данных на этот счет.

"Нужно сказать, что бюджет - это реальная проблема. Когда я смотрю на Европу, я вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину из-за нехватки бюджета", - сказал он. По его словам, Германии, как и всей Европе, потребуется "больше средств", чтобы успешно поддерживать Украину в дальнейшем. "В обратном случае через шесть месяцев история успеха закончится", - подчеркнул глава концерна.

Паппергер добавил, что страны, поддерживающие Киев, планируют свою стратегию на срок от 6 до максимум 12 месяцев. 

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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