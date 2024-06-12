Глава Rheinmetall не исключил задержек в поставках Киеву оружия через полгода

Армин Паппергер сообщил, что поддерживающие Украину страны планируют свою стратегию на срок от 6 до максимум 12 месяцев

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер не исключил задержек в дальнейших поставках оружия Украине, если не будет хватать финансовых средств. Об этом он заявил в Берлине на конференции по восстановлению Украины, не приведя более подробных данных на этот счет.

"Нужно сказать, что бюджет - это реальная проблема. Когда я смотрю на Европу, я вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину из-за нехватки бюджета", - сказал он. По его словам, Германии, как и всей Европе, потребуется "больше средств", чтобы успешно поддерживать Украину в дальнейшем. "В обратном случае через шесть месяцев история успеха закончится", - подчеркнул глава концерна.

Паппергер добавил, что страны, поддерживающие Киев, планируют свою стратегию на срок от 6 до максимум 12 месяцев.