Олег Кононенко поздравил Индию с юбилеем первого полета индийца в космос

Космонавт и специальный корреспондент ТАСС на МКС отметил, что перед сотрудничеством России и Индии в настоящее время открываются новые перспективы

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Герой России, летчик-космонавт, командир экспедиции МКС-70/71, специальный корреспондент ТАСС на МКС Олег Кононенко поздравил с орбиты Индию с 40-летием полета в космос первого индийского гражданина Ракеша Шармы. Обращение было показано на экране в посольстве РФ в Индии в ходе приема в честь Дня России.

"От имени космонавтов Роскосмоса, народа России и ТАСС как единственного в мире информагентства, имеющего корреспондента на орбите, поздравляю всех жителей Индии с важной исторической датой", - сказал Кононенко. Он напомнил, что 3 апреля 1984 года в космос отправился первый индийский космонавт Ракеш Шарма, который находился на станции "Салют-7" целую неделю и провел важные научные эксперименты. И этот год - юбилейный для космического сотрудничества двух стран.

"Описывая свою страну из космоса во время сеанса связи с премьер-министром Индирой Ганди, Шарма процитировал известное стихотворение поэта Мухаммада Икбала: "Наша Индия лучше всех!". Его полет вдохновил граждан вашей страны, стал прорывным достижением в сфере космических исследований и важнейшей вехой в российско-индийских отношениях", - отметил российский космонавт.

Кононенко указал, что перед сотрудничеством двух стран открываются новые перспективы. В 2025 году индийские космонавты, прошедшие подготовку в России, намерены отправиться в космос в рамках первой национальной пилотируемой миссии "Гаганьян". "Желаем индийским коллегам больших успехов в покорении космоса, который, как и наша дружба, не имеет границ! Да здравствует Россия! Да здравствует Индия!" - добавил он.

Свидетелями поздравления из космоса стали несколько сотен гостей российского посольства, в том числе первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра, а также посол России Денис Алипов, послы ряда дружественных стран, военные атташе, дипломаты, представители правительства и деловых кругов Индии, журналисты. Поздравление было организовано ТАСС и Роскосмосом при поддержке посольства России.

Ракеш Шарма в 1982 году был командиром эскадрильи ВВС Индии, когда его отобрали для международного советско-индийского полета. Он прошел подготовку в Звездном городке в СССР. Шарма был в составе экипажа корабля "Союз Т-11" вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Корабль стартовал 3 апреля 1984 года и состыковался с орбитальной станцией "Салют-7". Международный экипаж вернулся на Землю 11 апреля 1984 года, длительность полета Шармы составила 7 суток, 21 час и 41 минуту.