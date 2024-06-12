Астронавты-любители перенесли космический полет не хуже профессионалов

Авторы серии одновременно вышедших научных работ описали влияние космического полета первого в истории частного экипажа — Inspiration4, отправленного в космос SpaceX — и пришли к выводу, что, несмотря на отсутствие длительной и систематической предполетной подготовки, организмы участников полета перенесли его нормально. Это имеет серьезные последствия для будущего космических полетов, в котором большинство всех экипажей со значительной вероятностью будут частными.

Как уже писал Naked Science, астронавты и космонавты, вопреки распространенным мифам, не излишество, а ключевой элемент всего полета. Выживание миссии Gemini VIII и успех первой высадки на Луне были обеспечены ручным управлением людьми в критической ситуации. Без них нельзя добиться серьезных результатов в исследовании других научных тел и нельзя поставить сложные эксперименты на орбитах. Поэтому подготовке традиционно уделяют огромное внимание: чтобы попасть в отряд астронавтов/космонавтов, как правило, требуются годы ожидания.

Теперь эта ситуация постепенно уходит в прошлое: с 2021 года SpaceX выводит на орбиты выше 500 километров частных астронавтов. Компания ожидает, что ей придется перемещать как минимум тысячи людей в космосе уже в 2030-е годы. Поэтому крайне важно понять, как отреагирует организм обычных людей, без многолетней подготовки, на такую среду.

Экипаж Inspiration4 на Земле Источник изображения: Wikimedia Commons

Группа работ, вышедших в журналах группы Nature, кажется, несет оптимистическую информацию по этому вопросу. Их авторы изучили разные стороны реакции организма четырех человек из Inspiration4, достигших орбиты высотой до 590 километров. Они пробыли в космосе трое суток, на протяжении которых за ними вели пристальные медицинские наблюдения и проводили забор самых разных образцов. Затем эти образцы сравнивали с аналогичными, ранее взятыми у профессиональных астронавтов.

Как и ожидалось, во время полетов у всех четверых наблюдали множественные реакции организма, типичные для космических полетов. Когда человек попадает в космос, у него запускается ряд адаптаций — вплоть до частоты кодирования белков теми или иными генами. Повышается уровень цитокинов, теломеры удлиняются (обычно их укорачивание связывают с сокращением продолжительности жизни), иммунная система существенно активизируется.

У экипажа «любителей» 95% всех известных биомаркеров полета в космос вернулись к базовым на протяжении трех месяцев после полета. Только синтез альфа-синуклеина, коллагена и таких цитокинов, как CXCL8, остался повышенным к концу этого периода. Сходные изменения ранее наблюдали у астронавтов и проходили через существенно большее время, чем три месяца.

Отметим, что полет проходил существенно выше орбиты МКС (та не летает выше 460 километров) и всего в 50 километрах от начала радиационных поясов Земли. Летом 2024 года сходная частная миссия достигнет высоты уже 790 километров, то есть зайдет в радиационный пояс. Это позволит получить дополнительную уверенность в том, что астронавты-любители нормально переносят космические условия разного уровня сложности.

Взлет корабля Crew Dragon с экипаже из частных астронавтов на частной ракете SpaceX Источник изображения: Wikimedia Commons

В случае любителей уровни экспрессии генов (то есть частота, с которой они используются для кодирования тех или иных белков) у женщин возвращались к норме быстрее, чем у мужчин.

Ранее Naked Science отмечал, что наибольшей практической отдачей от космоса могут стать как раз данные о его влиянии на здоровье людей. Дело в том, что, согласно опытам на животных и случайному тайваньскому инциденту, длительные низкодозовые воздействия радиации на людей значительно снижают частоту рака (более чем до 30 раз), как и частоту врожденных уродств у детей. Для животных в экспериментах отмечался и значительный рост продолжительности жизни (до 14%), однако в случае людей достаточно длительного радиационного воздействия пока не наблюдалось.

Эти данные не использует современная медицина, поскольку они противоречат картине для разовых высоких доз облучения (при достаточной силе дающих рост вероятности рака). Длительные наблюдения за гражданскими астронавтами могут решить эту проблему, поскольку позволят быстро набрать статистику — достаточно убедительную, чтобы прекратить дальнейшее игнорирование тайваньского эксперимента.