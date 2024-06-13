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Вестник Мордовии

Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В зоне ответственности группировки войск Днепр в Запорожской области провели испытания дистанционно управляемого танка, получившего название Vася.

В качестве рабочей платформы был выбран трофейный украинский Т-72АМТ, выпускавшийся на "Киевском бронетанковом заводе".



Судя по обнародованному на телеграм-канале "ВДВ Псков ZOV" видео, экипаж его состоит из двух человек. Один отвечает за движение и маневрирование на местности, другой приводит в действие комплекс вооружения. При этом используется оборудование, применяемое в FPV-дронах.

Судя по всему, тесты поводились несколько месяцев назад. В настоящее время, по всей видимости, продолжается доводка этого опытного образца.

Работы по созданию дистанционно управляемых танков проводились в СССР еще в 30-е годы. После Великой Отечественной войны они были продолжены. Больших успехов добились в Ленинграде, где были сконструированы роботизированные варианты Т-80, а также прорабатывались варианты необитаемых перспективных гусеничных машин.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ВНИИТрансмаше для работ по ликвидации последствий Чернобольской катастрофы был создан комплекс "Клин-1".

В Военной академия бронетанковых войск в 90-х годах демонстрировался свой вариант безэкипажного Т-72А.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Лев Романов

Фото и видео: "ВДВ Псков ZOV", "РГ:русское оружие

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
Т-72
Т-80
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