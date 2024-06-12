Полковник раскрыл выдающее место базирования самолетов ВСУ действие

Полковник Матвийчук заявил о выдающих самолеты ВСУ взлете и посадке

Аэродромы Украины, на которых расположены остатки самолетов страны, обнаруживают с помощью средств космической и радиолокационной разведок, об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, взлет и посадка самолетов помогают вычислить места базирования техники.

«Обнаружение аэродромов противника обеспечивается с помощью средств космической и радиолокационной разведки. Когда самолеты взлетают, они полностью прослеживаются нашими средствами противовоздушной обороны (ПВО), и мы можем высчитать место их базирования. Ни один взлет и ни одна посадка не проходят бесследно. Мы полностью вычисляем их координаты», — подчеркнул полковник.

Укрыть аэродромы, по словам военного, можно только при условии прекращения любой активной деятельности. В том числе, регламентные работы, техобслуживание и так далее.

«Но, конечно, самое главное — это взлет и посадка. В небе мы их видим сразу», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки в зоне украинского конфликта были нанесены удары по самолетам Су-27 и Су-25 противника на аэродромах их базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.