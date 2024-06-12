Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)

The Spectator: усиление правых партий в ЕС осложнит положение ВСУ

Разгромное поражение партий Макрона и Шольца на выборах в Европарламент принесет Киеву большие проблемы, пишет The Spectator. Французский президент отчаянно пытается схитрить и оставить себе хоть какое-нибудь поле для маневра — а вот правительство ФРГ, по мнению автора, уже фактически мумифицировалось.

В какофонии новостей о результатах европейских выборов, которые прошли сразу в 27 странах — членах ЕС доминирует одна тема: поражение действующих руководителей Франции и Германии, крупнейших государств Евросоюза. Низкие результаты их партий были вполне ожидаемы — а последствия голосования могут ослабить Европу и сделать ее бессильной перед лицом России, ведущей военные действия на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отреагировал на низкие показатели своей партии "Возрождение" на выборах, назначив на 30 июня досрочные выборы. Состоятся они менее чем за две недели до саммита НАТО в Вашингтоне.

Логика этого решения проста. Лучше сразиться с "Национальным объединением" Жордана Барделлы (Jordan Bardella) сейчас, чем в 2027 году. Из-за высокой явки и особенностей избирательной системы, которые ставят в невыгодное положение скандальных и экстремистски настроенных кандидатов, Макрон надеется на один из двух сценариев.

Сценарий первый — он покажет, что триумф националистов был единичным случаем, но не закономерностью, которая может повториться на общенациональных выборах. Сценарий второй — националисты станут жертвами собственного несвоевременного успеха. Им придется возглавить правительство или войти в состав правящей коалиции под руководством Макрона. В такой ситуации им станет сложнее баллотироваться в качестве бомбометателей и смутьянов и осуждать наследие Макрона, когда тот будет близок к уходу с поста президента.

Однако этот план вступает в противоречие со стремлением Макрона стать лидером всея Европы в трудное и опасное время. В лучшем случае его партия обеспечит себе не такое абсолютное большинство, как то, которым она обладает сейчас. А в худшем политики от "Национального объединения" займут руководящие должности в новом кабинете министров Пятой республики. Где-то посередине есть и другие сценарии, предусматривающие торг и компромиссы между силами, желающими победы Украине, и националистами, которые давно уже заигрывают с Россией. Хотя конституция Франции с почтением относится к президентским полномочиям в вопросах внешней и оборонной политики, незначительное правящее большинство или отсутствие такового непременно ослабят позиции Макрона на международной арене.

Результаты Социал-демократической партии Германии (13,9% или 14 мест из 96) не выглядят катастрофически по меркам предыдущих выборов, когда СДПГ получила всего 16 мандатов и тоже пришла третьей. Но эти результаты существенно отстают от исторической нормы. Например, в 2014 году эта партия получила на европейских выборах 27% — то есть 27 мест в законодательном органе власти. Еще более вопиющим обстоятельством стало то, что партия Шольца отстает от "Альтернативы для Германии", которую посчитало слишком экстремистской даже руководство французского "Национального объединения".

Если учесть катастрофическое поражение "Зеленых", вошедших в коалицию Шольца, то результаты выборов закрепили статус канцлера как хромой утки вплоть до федеральных выборов, которые состоятся осенью 2025 года. К тому времени новое правительство во главе с христианскими демократами сможет обеспечить необходимый отрыв — особенно если учесть, что лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) лишь на словах поддерживает идеи атлантизма и дело Украины. Но это слишком отдаленная и неопределенная перспектива. Досрочные выборы по британскому или французскому образцу помогут разрядить атмосферу, но, с учетом всей специфики политической культуры Германии, их проведение маловероятно. Таким образом, немецкий кабинет следующие 16 месяцев будет ходячим мертвецом, неспособным выдвигать собственные инициативы, не говоря уже об укреплении вооруженных сил государства в новую эпоху, когда вновь очень важной становится жесткая сила.

Россия производит в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые. Не стоит рассчитывать на то, что Шольц или Макрон сумеют выделить значительные средства на решение этой проблемы. Принятый американским конгрессом закон о дополнительной помощи окажет определенное содействие, но он также может стать последним в своем роде. Хвала Макрону, который продвинулся вперед с поставкой "Миражей". Они будут поставлены вместе с F-16, которые прибудут из Нидерландов, Бельгии и других стран. Но трудно понять, как он или Шольц в предстоящие месяцы сможет действовать решительнее в вопросах помощи Украине.

Еще хуже другое — возможная победа Трампа на президентских выборах. Самое важное — это возможность заключения сделки между Трампом и Путиным в обход европейцев и, в первую очередь, украинцев. Немецкий "канцлер мира" может даже поддержать такой исход. Макрон будет принципиально против, но ничего не сможет с этим поделать, потому что в Национальном собрании и в кабинете министров будут преобладать члены "Национального объединения".

Европейские выборы могут показаться несущественным событием, ведь Европарламент и Еврокомиссия останутся в руках все той же центристской общеевропейской коалиции, хотя крайне правые и добились скромных успехов. Но такой вывод — это пример ошибки перенесения свойств частного на целое. Кажущаяся стабильность целого скрывает многочисленные и очень важные политические пертурбации на национальном уровне. Прежде всего — это резкое ослабление двух главных локомотивов европейской политики: Берлина и Парижа. Европейцам, и особенно украинцам, надвигающиеся последствия могут не понравиться.

Автор: Далибор Рохач (Dalibor Rohac).