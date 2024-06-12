Пойти от противника: начался второй этап учений нестратегических сил

Армии России и Белоруссии приступили к отработке боевого применения ядерного оружия в ответ на активность НАТО

Учения нестратегических ядерных сил должны продемонстрировать решимость и психологическую готовность применять такого рода оружие, если этого потребует обстановка, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. 11 июня стартовала вторая стадия маневров. На этом этапе будут отработаны вопросы совместной подготовки войск России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Российско-белорусские маневры проходят на фоне высокой военной активности НАТО у западных границ России. Как заявлял МИД РФ, учения — это предупреждение западным политикам об опасности втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией.

Ко второму этапу

Во вторник 11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Как сообщили в Минобороны, в ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных Сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — заявили в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— В ходе таких учений должна отрабатываться подготовка ядерных боезарядов к выдаче, подача ядерных боезарядов, погрузка на носители, — рассказал «Известиям» бывший командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц. — Во-вторых, должно отрабатываться прохождение сигналов на применение нестратегического ядерного оружия. И, в-третьих, самое главное, должна отрабатываться тактика действий войск, сил в условиях применения противником и нами нестратегического ядерного оружия.

По словам адмирала, такие маневры должны продемонстрировать врагам нашу психологическую готовность и решимость применить, в том числе, нестратегическое ядерное оружие, если этого потребует обстановка.

— Кроме того, это должно показать, что у нас это оружие есть в достаточном количестве. И что наши силы и войска готовы действовать в условиях применения нестратегического ядерного оружия. И кроме того — что мы это оружие обязательно применим, если это потребуется, — заключил Сергей Авакянц.

По словам редактора портала Militaryrussia Дмитрия Корнева, в процессе такой тренировки осуществляется транспортировка, сопровождение, охрана ядерных боевых частей до ракетных бригад и мест базирования дальней авиации. Это целая процедура, которая отрабатывается.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Судя по видео, опубликованному военным ведомством, они продолжают вывоз ракет с ядерными боевыми частями, — рассказал эксперт «Известиям». — Вероятно, обучаются в ракетных бригадах установке боевых частей, а далее — вывоз в поле, установка с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки и проведение условных пусков. Их могут проводить в электронном виде. Второе, что мы увидели, — авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с носителями МиГ-31К. Привозят боевые части, подвешивают под самолеты, и самолеты совершили полет. Пуски, вероятно, производились условные, а ракеты могут быть либо настоящими, либо с макетами ядерных боевых частей.

Первый этап учения стартовал 21 мая. В ходе него личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал учебно-боевые задачи получения спецбоеприпасов для комплексов «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Личный состав Воздушно-космических сил России отработал снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — сказал глава государства.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Он уточнил, что учения проводятся в три этапа, белорусские коллеги подключатся к совместным действиям на втором из них.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что первые этапы соответствующих учений прошли в обоих государствах порознь, теперь же Москва и Минск решили синхронизировать эти мероприятия.

Учения, о проведении которых было объявлено 6 мая, проводятся по поручению президента России под руководством Генерального штаба. В Минобороны России сообщали, что маневры проводятся в ответ «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Они направлены на поддержание готовности обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ.

В МИД России заявляли, что учения — это предупреждение западным политикам, и в ведомстве рассчитывают, что мероприятие «остудит горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией.

Тем временем в Атлантике

Одновременно с учениями нестратегических ядерных сил проходят маневры группы кораблей Северного флота по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. В нее входят многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

«В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров», — рассказали в военном ведомстве.

«Не надо учить нас демократии»

— Ни Россия, не Беларусь не хотят большой войны. Мы прекрасно понимаем, что сколько бы кто ни говорил о том, что они желают мира и никому не угрожают, это не спасает от большой войны, — рассказал «Известиям» зампредседателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. — У нас есть пример Ирака и примеры бомбежек других стран.

Второй риск — это несамостоятельность Европы, в частности, Польши и Прибалтики, добавил белорусский парламентарий: народ в этих странах не хочет войны, но их никто не спрашивает, как не спрашивали в свое время украинцев ни в 2014 году на Майдане, ни когда была развязана война против России.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Мы понимаем, единственный способ избежать войны — это быть сильными и показывать свою силу, — заявил Олег Гайдукевич. — Мы подчеркиваем, мы никогда никому не угрожаем. У нас огромная территория Союзного государства — у нас все есть. И самый главный посыл: те, кто хочет втянуть Европу в войну, должны понимать, что и к ним прилетит, если вдруг будет большой конфликт. Мы все это делаем с одной целью — мы хотим мира. Проводя эти учения, Россия и Беларусь спасают Европу от большой войны, показывают, что не надо лезть, не надо мешать нам жить. Не надо учить нас демократии, выборам.

Неспокойная обстановка

Тренировки нестратегических ядерных сил России проходят на фоне высокой военной активности НАТО у западных границ страны. С февраля по май проходили учения НАТО Steadfast Defender 2024. Они стали крупнейшими за последние десятилетия и были направлены на подготовку к возможному конфликту с Россией. В маневрах было задействовано около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс. единиц военной наземной техники, среди которой 133 танка и около 90 тыс. военных. Они проходили на территории стран Прибалтики, а также Польши и Германии.

Солдаты британской армии во время учений НАТО Steadfast Defender 2024 Источник изображения: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

5 июня стартовали учения Baltops-24, в которых принимают участие 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов и 9 тыс. военнослужащих из 20 стран. Впервые в них принимает участие Швеция в качестве члена альянса.

По программе учений морские и воздушные силы стран-участниц проводят тренировки по выполнению боевых операций на Балтике — обнаружение и борьба с подводными лодками, выставление минных заграждений и борьба с ними, высадка десантов, организация взаимодействия разнородных сил. На суше учения затронут территории Швеции, Польши, Литвы и Германии.

Роман Крецул

Екатерина Хамова