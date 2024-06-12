Столтенберг уверен в передаче НАТО координации военных поставок на Украину

Генсек альянса при этом не конкретизировал, какой объем ежегодных ассигнований на конфликт на Украине в настоящее время рассматривают страны НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что на саммите альянса в Вашингтоне будет принято решение передать НАТО от США полномочия по координации всех военных поставок Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге.

"На саммите в США страны НАТО примут важные решения о повышении эффективности нашей обороны и сдерживания и о передаче НАТО функции по координации военных поставок на Украину", - сказал Столтенберг.

Он не конкретизировал, какой объем ежегодных ассигнований на конфликт на Украине в настоящее время рассматривают страны НАТО. В марте генсек предлагал альянсу сделать поставки оружия Украине обязательными и создать для их финансирования фонд в 100 млрд долларов в год, управлением которого займется НАТО.

Однако, по информации источников, к лету эта сумма была сокращена до 40 млрд долларов в год из-за сопротивления стран НАТО. В настоящее время поставки Киеву оружия странами альянса носят добровольный характер и координируются в рамках контактной группы под руководством США, так называемого формата "Рамштайн". Ближайшее ее заседание пройдет в Брюсселе 13 июня.