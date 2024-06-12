Депутаты Бундестага от группы Вагенкнехт и АдГ бойкотировали речь Зеленского

Президент Украины способствует возникновению ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы, подчеркнули в BSW

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты от парламентской группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), лидер которой выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, и фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) бойкотировали выступление в Бундестаге Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая.

Трансляция ведется на сайте парламента. Парламентариев от BSW и АдГ нет в зале Бундестага. Зеленский принял участие в международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference), которая проходит в Берлине 11-12 июня.

Как ранее написала газета Die Welt, BSW полагает, что Зеленский способствует "раскручиванию очень опасной спирали эскалации". Таким образом, по оценке партии, он способствует возникновению ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы. Президент Украины, как подчеркнули в партии, своей политикой "делает ставку, по мнению многих международных наблюдателей, на открытую эскалацию войны и немедленное вступление НАТО в войну".

То, что Зеленскому разрешено выступать в Бундестаге, партия рассматривает как "символ некритического одобрения его политики" и не может поддержать это. Украинскому президенту "не следует удостаивать особого мероприятия" в Бундестаге, указали в BSW. Партия призывает правительство ФРГ "усилить свое влияние на Зеленского, чтобы он согласился на мирные переговоры".

Как ранее сообщило агентство DPA, руководство фракции АдГ в Бундестаге также рекомендовало своим депутатам "держаться подальше" от выступления президента Украины.