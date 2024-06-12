Радев призвал учесть отсутствие у Киева ресурсов для возвращения территорий

Президент Болгарии считает, что проблему можно решить мирными переговорами или предоставлением странами НАТО Украине недостающих ресурсов

СОФИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий. Как сообщает пресс-служба главы государства, заявление об этом Радев сделал перед журналистами по прибытии на саммит "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) в Риге.

"Наши девять стран находятся на восточном фланге НАТО, поэтому у нас есть разные мнения о степени поддержки Украины. Да, мы все хотим, чтобы международное право восторжествовало. Да, мы все хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, а Россия прекратила свою агрессию. Но в очередной раз хочу сказать, что мы должны учитывать реалии. А реальность такова, что Украина не имеет ни материальных, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для достижения этой цели", - сказал президент.

Радев отметил, что проблему можно решить мирными переговорами или предоставлением странами НАТО Украине недостающих ресурсов. "Вы согласны, чтобы мы пошли по второму пути, который не только неизвестно куда ведет, но и несет огромный риск глобальной безопасности?" - поинтересовался болгарский президент.

Он сообщил, что по итогам саммита не будет совместной декларации участников. "В этом году саммит отличается от всех предыдущих. Впервые не будет совместной декларации всех участников и под ней не будет моего имени. Вместо этого будут заявления двух сопредседателей - Польши и Румынии, а также Латвии как принимающей стороны. Из-за разных взглядов на вопрос о том, как добиться прекращения этой кровавой войны, не удалось добиться консенсуса по поводу текста совместной декларации", - заявил Радев.

"Болгария была активным участником подготовительного процесса и согласования различных позиций. По моему категоричному требованию был изменен первоначальный вариант совместного заявления, который включал обязательство каждой страны девятки предоставлять военную помощь, и была принята позиция, что каждая страна должна решать вопрос о предоставлении Украине военной, финансовой или гуманитарной помощи самостоятельно и в соответствии со своими возможностями. Я считаю это успехом здравого смысла и важным шагом по перемещению фокуса решения этой проблемы с поля боя на переговоры в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул президент Болгарии.

Формат "Бухарестской девятки" был создан президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и его польским коллегой Анджеем Дудой в 2015 году. Ожидается, что в саммите сегодня примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.