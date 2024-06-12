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Корабли ВМФ России начали учения по применению высокоточного оружия в Атлантике

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Источник изображения: Фото: t.me/mod_russia

МО: корабли СФ проводят учения по применению высокоточного оружия в Атлантике

Атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» отрабатывают применение высокоточного оружия в ходе учения Северного флота в Атлантическом океане. Об этом 11 июня сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.


Отмечается, что на учениях экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают удары по целям, обозначающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 км.

В оборонном ведомстве также рассказали, что несколькими днями ранее фрегат провел тренировку по отражению атаки с воздуха.

«В рамках данной тренировки отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям», — отметило Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Египта проведут совместные учения.

16 мая более чем 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).


Экипажи выполняли состоящие из нескольких этапов упражнения по обнаружению, идентификации и поражению целей с использованием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «ДШК» и штатных зенитных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-630М.

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