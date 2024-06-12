Госсекретарь Минобороны Словакии: МиГ-29 были переданы Украине незаконно

ЦАМТО, 11 июня. Истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовятся правовые меры.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 11 июня государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер.

"Истребители МиГ-29 поставили Украине незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Сегодня это подтвердил омбудсмен Роберт Доброводский. Экспертного анализа, которым бывший министр обороны Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей МиГ-29 Украине, однозначно не существует", – заявил И.Мелихер.

Он отметил, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей.

"Сегодня установлено, что не существует официального материала Министерства обороны, который бы давал право бывшему министру сделать такой шаг", – добавил И.Мелихер.

Ранее во вторник словацкий омбудсмен Р.Доброводский сообщил, что Министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял на тот момент Эдуард Хегер, но его кабмин продолжил исполнять обязанности. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть имевшихся систем ПВО "Куб". Партия действующего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования обстоятельств передачи Киеву этой военной техники, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, который входил в кабмин Хегера, в свою очередь утверждал, что перед принятием решения о передаче техники Украине был проведен юридический анализ данной процедуры.

Словакия оказала военную помощь Украине на 680 млн. евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Р.Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены (за исключением поставок по коммерческим контрактам).

Р.Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.