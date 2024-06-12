В «Рособоронэкспорте» заявили о росте спроса на российское вооружение

Михеев: фиксируется рост спроса на Су-35, Ка-52 и беспилотник «Орлан»

Фиксируется значительный рост спроса за рубежом на истребитель Су-35, вертолет Ка-52, бронетехнику и артиллерийские орудия, а также беспилотники «Орлан» после успешного их применения в спецоперации на Украине, заявил 10 июня гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы отмечаем резкий рост внимания к российским вооружению и военной технике, получившим опыт участия в боевых действиях: истребителю Су-35, боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э», — указал он в беседе с журналистами.

Также зафиксирован спрос на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, бронемашины семейств «Тигр» и «Тайфун», зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и др.

Кроме того, у зарубежных партнеров интерес вызывают барражирующие боеприпасы «Куб-Э» и беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

«С начала 2024 года «Рособоронэкспорт» осуществил поставки российских вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил в 17 стран. Портфель заказов компании держится на стабильно высоком уровне около $55 млрд. Он включает в себя продукцию военного, двойного и гражданского назначения для 45 стран мира», — приводятся слова Михеева на сайте «Ростеха».

Михеев также рассказал, что «Рособоронэкспорт» поставит более 170 вертолетов в более чем 20 стран. Он отметил, что производственные способности позволяют компании обеспечивать Вооруженные силы РФ современными машинами и выполнять контракты по экспорту.

В феврале он рассказал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд. Также он добавил, что новые российские образцы оружия и военной техники в 2024 году получат разрешения на экспорт.