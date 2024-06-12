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ЦАМТО

Эстония передаст Украине пусковые установки и зенитные ракеты ПЗРК Mistral

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MBDA Mistral ATLAS
Полученные Грузией французские зенитные ракетные комплексы ближнего действия MBDA Mistral ATLAS на шасси автомобилей Arquus ACMAT VLRA 2 и РЛС TRS Ground Master GM403. Алексеевка, 01.10.2018.
Источник изображения: Кадры из репортажа 1 канала грузинского телевидения

ЦАМТО, 11 июня. Эстония передаст Украине пусковые установки и зенитные ракеты ПЗРК Mistral. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Postimees со ссылкой на эстонское Минобороны.

"Эстония предоставит Украине в качестве военной помощи пусковые установки и зенитные ракеты ПЗРК Mistral", – говорится в сообщении издания.

При этом точное количество передаваемого вооружения не сообщается по соображениям безопасности. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что пакет помощи составлен таким образом, что боеготовность страны не пострадает при его передаче Киеву.

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Страны
Украина
Эстония
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