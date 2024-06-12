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ТАСС

Лавров сообщил о неафишируемых контактах РФ и Запада по Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Глава МИД РФ заявил, что "никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим" Зеленского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Представители Запада в ходе неафишируемых контактов с представителями Москвы не желают замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

"У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим [Зеленского]", - сказал российский министр. 

Более того, по словам Лаврова, Запад прямо поощряет сохранение именно такого характера украинского государства "в целях дальнейшего использования киевского режима в войне против России". "По сути дела, цель та же, что была и у Адольфа Гитлера, а до этого у Наполеона: собрать всю Европу и соответствующим образом нанести поражение российскому народу и российскому государству", - отметил глава МИД.

Лавров также обратил внимание на недавнее интервью координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в котором тот заявил, что Вашингтон будет делать все, чтобы у Украины были возможности себя защитить. "Затем он заявил, что США не стремятся к Третьей мировой войне, так как это имело бы ужасные последствия для Европейского континента", - заметил глава МИД РФ.

"Вот вам ответ на вопрос, как Соединенные Штаты относятся к Европе, - пояснил Лавров. - Они уверены, что если они спровоцируют ядерную войну, чем они активно занимаются, то пострадает только Европа, а они, как всегда, останутся в выигрыше. Вот такая философия, такой менталитет у тех, кто сейчас определяет политику Соединенных Штатов, а стало быть, кто и руководит Украиной". 

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