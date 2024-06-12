"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"

Это связано с их успешным применением в зоне СВО, сообщил гендиректор компании Александр Михеев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" фиксирует значительный рост спроса за рубежом на истребитель Су-35, вертолет Ка-52, бронетехнику и артиллерийские орудия, а также беспилотники "Орлан" после успешного их применения в спецоперации. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

"Мы отмечаем резкий рост внимания к российским вооружению и военной технике, получившим опыт участия в боевых действиях: истребителю Су-35, боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э, танку Т-90МС, тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, бронемашинам семейств "Тигр" и "Тайфун", зенитной ракетной системе С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Викинг" и семейству "Тор", ПЗРК "Верба" и "Игла-С", - сказал Михеев в интервью, опубликованном на сайте Ростеха.

По его словам, интерес вызывает продукция в области артиллериии, а также барражирующие боеприпасы "Куб-Э" и беспилотные комплексы "Орлан-10Е" и "Орлан-30".