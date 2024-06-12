МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" отмечает рост роли средств обнаружения безэкипажных катеров, беспилотников и вертолетов для борьбы с ними. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" фиксирует рост спроса на современные российские военные вертолеты, показавшие высокие характеристики в реальных боевых действиях. Все модели вертолетов, продвигаемые сегодня на мировом рынке, способны эффективно уничтожать безэкипажные катера. Сегодня наряду с вертолетами я бы отметил возрастание роли БПЛА для борьбы с этими целями, а также средств обнаружения безэкипажных катеров", - сообщил он в интервью, опубликованном на сайте Ростеха.