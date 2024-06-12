Фрегат "Адмирал Горшков" отразил атаку с воздуха в ходе тренировки в Атлантическом океане

В Минобороны РФ отметили, что отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Горшков" провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения в акватории Атлантического океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Несколькими днями ранее фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота, провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения. В рамках данной тренировки отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям", - отметили в ведомстве.