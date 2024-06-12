В Эстонии заявили о желании направить Украине ЗРК "Мистраль"

Министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что Киев нуждается в противовоздушной обороне

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Эстонское правительство намерено направить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности типа "Мистраль" и ракеты к ним в качестве военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне <...>. Мы подготовили пакет помощи так, чтобы максимизировать выгоду для Украины без ущерба боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы сможем максимально быстро пополнить необходимые запасы", - приводит его слова эстонский портал гостелерадио ERR. Точное количество направляемых Эстонией систем и ракет к ним не указывается.

21 марта министр обороны Эстонии заявлял, что его страна направит Украине пакет военной помощи на €20 млн, включая противотанковые орудия, снайперское снаряжение и боеприпасы. Ранее Певкур предлагал забрать все имеющиеся у западных стран боеприпасы и оружие и передать их Киеву.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что военная помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя.