"Швабе" показал станцию обнаружения атакующих ракет на HeliRussia-2024

ЦАМТО, 11 июня. Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех представил на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2024 оптико-электронные приборы для авиации.

На стенде холдинга, в частности, демонстрируется станция обнаружения ракет из состава авиационного бортового комплекса обороны.

Входящий в холдинг Красногорский завод им. С.А.Зверева показал на выставке лазерную курсо-глиссадную систему посадки воздушных судов. Она применяется в аэропортах в условиях плохой видимости. В систему входят три лазерных маяка, которые обозначают пилоту курс посадки и траекторию снижения – глиссаду. Управлять комплексом можно с командного пункта или с пульта дистанционного управления.

Также свою продукцию демонстрирует входящее в холдинг Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики". Представлены два оптико-электронных блока из состава бортового комплекса обороны, в том числе станция предупреждения о ракетной атаке, которая обнаруживает атакующие ракеты. Кроме того, демонстрируется блок системы наведения, обеспечивающий сопровождение и наведение лазерного луча на атакующую ракету для создания помех и отклонения ее от цели.

"Пилоты, диспетчеры, инженеры и другие специалисты уже давно знакомы с нашими оптико-электронными приборами и успешно применяют их. Участие в выставке позволяет нам обменяться опытом с отечественными и зарубежными производителями, а также наладить деловые контакты", – отметил генеральный директор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Продукция предприятий холдинга расположена на стенде N4D1 Международного выставочного центра "Крокус Экспо". Также в рамках мероприятия проходят конференции, дискуссии и пленарные сессии. В деловой программе участвуют представители Уральского оптико-механического завода им. Э.С.Яламова и Загорского оптико-механического завода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".