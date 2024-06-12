Австралийский эсминец "Сидней" вооружили противокорабельными ракетами NSM

Королевский военно-морской флот Австралии вооружил свой эсминец "Сидней" класса "Хобарт" противокорабельной ракетой NSM (Naval Strike Missile). Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на главкома ВМС вице-адмирала Марка Хаммонда.

В январе 2023 года Австралия оформила контракт на поставку противокорабельной ракеты NSM разработки норвежской компании Konsberg. Новый боеприпас должен заменить устаревшие ракеты "Гарпун" в арсенала фрегатов класса "Анзак" и эсминцев типа "Хобарт".

Эсминец "Сидней" (класс "Хобарт"), Австралия Naval News

"Несколько боевых кораблей обоих классов уже оснащены ракетой, – сообщил вице-адмирал Хаммонд. – Еще не все корабли перевооружены, но мы начали этот процесс".

Кроме того, он добавил, что в этом году на вооружение эсминцев класса "Хобарт" поступят американские крылатые ракеты "Томагавк" в рамках реализации контракта, подписанного в 2023 году. Сделка предусматривает поставку более 200 "Томагавков" на сумму 1,3 млрд австралийских долларов (833 млн долларов США).

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, все это в комплексе с применением передовых материалов затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

"Томагавк" представляет собой дозвуковую крылатую ракету с турбореактивным двигателем и наведением с помощью нескольких навигационных систем. Он способен лететь на чрезвычайно малых высотах, чтобы избежать радиолокационного обнаружения и сопровождения, что делает его особенно эффективным для прорыва обороны противника. Ракету можно запускать с кораблей или подводных лодок, что обеспечивает значительную оперативную гибкость. Дальность поражения может достигать 2500 км.

Напомним, что правительство Австралии заказало три эсминца класса "Хобарт" еще осенью 2007 года. Корабли разрабатывались на основе проекта корабля класса F-100 испанской компании Navantia. Эсминцы усилили австралийский флот в период с 2017 по 2020 годы. "Сидней" – последний из них.

Австралийские корабли оснащены американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис" и универсальной вертикальной пусковой установкой Mk.41, допускающей применение широкого спектра ракет. Однако изначально в арсенал эсминцев класса "Хобарт" включили лишь зенитные ракеты SM-2 и RIM-162 ESSM, а постановку на вооружение крылатых и противокорабельных ракет отложили на более поздний срок.