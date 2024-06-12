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ЦАМТО

Финляндия намерена закупить артиллерийские системы береговой обороны

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 11 июня. Финляндия высказала намерение усилить возможности береговой обороны за счет приобретения более десятка самоходных артиллерийских систем для защиты территориальных вод в Балтийском море.

Как сообщает Defense News, командование логистики ВС Финляндии, которое курирует закупки военной техники, не раскрывая бюджет проекта, объявило тендер на поставку до 20 новых артиллерийских систем (в зависимости от наличия финансирования).

Согласно недавно опубликованным документам, целью закупки является укомплектование предназначенного для береговой обороны мобильного артиллерийского подразделения, которое позволит поражать корабли противника в территориальных водах Финляндии, включая архипелаги, а также силы противника на суше. По официальным данным, площадь территориальных вод Финляндии составляет 54130 кв. км.

В числе основных требований к артиллерийским системам: высокая мобильность для обеспечения возможности быстрого развертывания в прибрежной зоне Финляндии, а также соответствие характеристик требованиям меморандума НАТО по баллистике JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding).

Соглашение будет включать опцион на поставку шести дополнительных систем в период 2029-2031 гг., в зависимости от первоначально приобретенного количества.

На прошлой неделе соседняя Швеция объявила о планах закупки зенитных артиллерийских установок для оснащения боевых катеров CB-90 (Combat Boat 90) для перехвата БЛА и вертолетов противника.

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Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
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