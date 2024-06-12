Малайзия станет новым заказчиком турецких корветов класса "Ада"

Турецкое агентство оборонной промышленности (SSB) получило уведомление о том, что предложенный проект на базе корветов класса "Ада" признан предпочтительным при закупке для Королевского военно-морского флота Малайзии второй партии кораблей прибрежной зоны (Littoral Mission Ship, LMS).

Ранее, во время выставки Defense and Security Asia 2024, проходившей с 6 по 9 мая в Куала-Лумпуре, издание Naval News сообщало, что две страны обсуждают окончательные детали проекта.

Модель корабля прибрежной зоны (LMS) для Малайзии на базе турецкого корвета "Ада" Naval News

Глава SSB Халук Гёргюн не уточнил подробности сроков реализации программы. Однако он подчеркнул, что турецкая компания STM построит на своей верфи три корабля, спроектированные с учетом требований Королевского военно-морского флота Малайзии.

"При дооснащении этих корветов будет использоваться продукция нескольких наших компаний оборонной промышленности, в том числе Havelsan, Aselsan и Rocketsan", – заявил Гёргюн.

Кроме того, Турция и Малайзия подписали Меморандум о взаимопонимании в области закупок оборонной продукции.

"Эти важные соглашения не только представляют собой существенный прогресс в нашем сотрудничестве в оборонной промышленности, но и знаменуют новую эру стратегического партнерства между Турцией и Малайзией", – заключил глава SSB.

Несмотря на некоторые изменения в конфигурации, конструкция кораблей типа LMS второй партии во многом соответствует проверенной схеме корвета класса "Ада", отмечает Naval News.

Водоизмещение корветов, предназначенных для малайзийского флота, составит около 2500 тонн, длина корпуса – 99,56 метра, ширина – 14,42 метра, осадка – 3,9 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 26 узлов. На экономичной скорости 14 узлов корабли смогут выполнять плавания дальностью до 4000 морских миль. Автономность – 21 день. Экипаж – 111 человек.

Оснащение кораблей включает систему боевого управления GENESIS, поисковый радар SMART-S, гидролокатор, радар X-диапазона (от 8 до 12 ГГц) и РЛС управления огнем.

Для радиоэлектронной борьбы и постановки ложных целей корветы получат систему ARES-2N (Aselsan). Вооружение – 76-мм артустановка "Супер Рапид" (OTO Melara), 35-мм арткомплекс "Гёкдениз" (Aselsan) и два 12,7-мм пулемета. Кроме того, в арсенал добавят восемь противокорабельных ракет "Атмака" и южнокорейские зенитные ракеты вертикального пуска K-SAAM.