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РИА Новости

Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил

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Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: мир сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу "Российской газете".

"Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства", - сказал Шойгу.

"Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ.

Минобороны РФ во вторник сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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