В Татарстане спустили на воду вооруженный «Калибрами» МРК «Ставрополь»

В Татарстане на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, принадлежащем судостроительной корпорации «Ак-Барс», торжественно спустили на воду новейший малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М». Об этом 11 июня сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Спуском руководил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

«Планируется, что корабль, после завершения достройки и всех этапов испытаний войдет в состав Балтийского флота. В ходе церемонии адмирал Александр Моисеев поблагодарил зеленодольских корабелов за проделанную работу и выразил уверенность в том, что судостроители Татарстана и далее будут строить для ВМФ корабли, проявляя мастерство и профессионализм», — говорится в сообщении департамента министерства.

Там добавили, что МРК проекта 21631 несут высокоточное ракетное оружие, а именно крылатые ракеты «Калибр». «Ставрополь» стал 12-м в этой серии кораблей, строящихся на Зеленодольском заводе с 2010 года. Суда «Буян-М» находятся в составе Черноморского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Они эффективны, в частности, в нанесении ракетных ударов по береговым объектам противника.

Ранее, 7 мая, на Зеленодольском судостроительном заводе спустили на воду МРК «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий». В Минобороны РФ рассказали, что эти суда относятся к третьему рангу и отличаются небольшими размерами и водоизмещением, поэтому их можно при необходимости перебазировать по внутренним водным путям.

До этого, 2 апреля, занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2024 года Черноморский флот (ЧФ) получит три корабля-носителя высокоточных ракет. Он напомнил, что головное судно этой серии «Циклон» уже находится в составе ЧФ и эффективно выполняет свои задачи. До конца текущего года судостроительный завод в Зеленодольске должен завершить работу над еще тремя такими кораблями и передать их военным морякам.

До этого, 17 марта, сообщалось, что Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, там ему представили доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач.