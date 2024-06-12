Войти
ЦАМТО

Минобороны Эстонии активизирует закупку вооружений и боеприпасов

116
0
0
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

ЦАМТО, 11 июня. По информации Минобороны Эстонии, в новом плане развития ВС страны на 2025-2028 гг. основное внимание будет уделено закупкам вооружения и боеприпасов.

План предусматривает расходы в размере 5,3 млрд. евро, не менее 1,55 млрд. из которых будут инвестированы в закупку боеприпасов. Это примерно на полмиллиарда больше, чем предусмотрено предыдущим планом развития ВС страны.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, конфликт на Украине в сочетании с возможностями России восполнять потери техники показывает, что Эстонии необходимо сосредоточиться на обеспечении устойчивости войск и пополнении запасов вооружения и боеприпасов, а также продолжать поддерживать Украину. Запасы боеприпасов необходимо пополнять на постоянной основе. При этом Эстония готова ежегодно предоставлять Украине долгосрочную военную помощь в размере 0,25% ВВП в год.

В процессе составления плана было решено в ближайшие годы сосредоточиться, в первую очередь, на вооружении, боеприпасах и сопутствующей инфраструктуре. В первоочередном порядке будут закупаться боеприпасы для танков и средств ПВО.

В период реализации плана будут усилены возможности ведения огня с закрытых позиций, сформирован третий артиллерийский дивизион с самоходными артиллерийскими установками на колесном шасси.

Будет продолжена реализация программ закупки РСЗО HIMARS, ЗРК средней дальности, воздушного наступательного вооружения.

Для защиты Эстонии создается Балтийская линия обороны.

В структуре дивизии будет сформирован разведывательный батальон. В штабе дивизии будет создан центр управления авиационной поддержкой, который будет координировать авиаподдержку Сухопутных войск, а также будут созданы возможности обеспечения оперативной передислокации стационарных командных пунктов. Финансирование будет направлено на приобретение транспортных средств и IT-оборудования.

Общая целевая поддержка Кайтселийт (народное ополчение) на период 2025-2028 гг. составит 239 млн. евро плюс 109 млн. евро на закупки оснащения для наземных подразделений. Для Кайтселийт будут закуплены беспилотные летательные аппараты, также продолжится строительство инфраструктурных объектов стоимостью 2 млн. евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Эстония
Продукция
HIMARS
Похожие новости
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
10.11.2021
США готовят поход на восток
30.11.2020
Америка репетирует скрытый способ нападения на Россию
30.11.2017
"Ни один враг не сможет войти в Польшу"
20.06.2016
"Когда Россия изменится, мы скажем НАТО "гуд бай"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"