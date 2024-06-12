Минобороны Эстонии активизирует закупку вооружений и боеприпасов

ЦАМТО, 11 июня. По информации Минобороны Эстонии, в новом плане развития ВС страны на 2025-2028 гг. основное внимание будет уделено закупкам вооружения и боеприпасов.

План предусматривает расходы в размере 5,3 млрд. евро, не менее 1,55 млрд. из которых будут инвестированы в закупку боеприпасов. Это примерно на полмиллиарда больше, чем предусмотрено предыдущим планом развития ВС страны.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, конфликт на Украине в сочетании с возможностями России восполнять потери техники показывает, что Эстонии необходимо сосредоточиться на обеспечении устойчивости войск и пополнении запасов вооружения и боеприпасов, а также продолжать поддерживать Украину. Запасы боеприпасов необходимо пополнять на постоянной основе. При этом Эстония готова ежегодно предоставлять Украине долгосрочную военную помощь в размере 0,25% ВВП в год.

В процессе составления плана было решено в ближайшие годы сосредоточиться, в первую очередь, на вооружении, боеприпасах и сопутствующей инфраструктуре. В первоочередном порядке будут закупаться боеприпасы для танков и средств ПВО.

В период реализации плана будут усилены возможности ведения огня с закрытых позиций, сформирован третий артиллерийский дивизион с самоходными артиллерийскими установками на колесном шасси.

Будет продолжена реализация программ закупки РСЗО HIMARS, ЗРК средней дальности, воздушного наступательного вооружения.

Для защиты Эстонии создается Балтийская линия обороны.

В структуре дивизии будет сформирован разведывательный батальон. В штабе дивизии будет создан центр управления авиационной поддержкой, который будет координировать авиаподдержку Сухопутных войск, а также будут созданы возможности обеспечения оперативной передислокации стационарных командных пунктов. Финансирование будет направлено на приобретение транспортных средств и IT-оборудования.

Общая целевая поддержка Кайтселийт (народное ополчение) на период 2025-2028 гг. составит 239 млн. евро плюс 109 млн. евро на закупки оснащения для наземных подразделений. Для Кайтселийт будут закуплены беспилотные летательные аппараты, также продолжится строительство инфраструктурных объектов стоимостью 2 млн. евро.