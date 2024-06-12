Военный эксперт заявил о способности учений ядерных сил РФ «встряхнуть» Запад

Эксперт Мингалев: ядерные учения РФ нужны для того, чтобы «встряхнуть» Запад

Учения нестратегических ядерных сил РФ нужны для того, чтобы «встряхнуть» Запад. Об этом 11 июня «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии.

«Дело в том, что страны НАТО, а особенно Польша, рассчитывают на северные районы Украины, а именно Волынскую, Житомирскую, Ровенскую и Черниговскую области. Всё это создает угрозу непосредственно Союзному государству, поэтому для того, чтобы предостеречь натовскую интервенцию или польско-прибалтийскую интервенцию, проводятся данные учения», — сказал Мингалев.

Военный эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума призвал мировое сообщество не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Тогда Путин отметил, что если какие-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности России, то Москва «считает для себя возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства».

«Думаю, что на Западе услышали определенные сигналы. Кто особенно рьяно рвался на защиту Украины, говорил об отправке сначала инструкторов, потом войск? Я имею в виду [президента Франции Эммануэля] Макрона. На выборах в Европарламент он получил сокрушительное поражение. Точно такая же ситуация с [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем. И в Бельгии проголосовали против правящей партии, премьер-министр [Александр де Кро] вынужден был уйти в отставку. Всё это говорит о том, что ядерное предостережение РФ было услышано. Но проводить учения всё равно нужно, чтобы встряхнуть Запад», — заключил Мингалев.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался 21 мая.

Тогда ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Кроме того, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отработал снаряжение учебными и специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.