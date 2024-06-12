Премьер Украины заявил о необходимости инвестиций для восстановления

Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет, заявил Денис Шмыгаль

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Украина для восстановления нуждается во внешних инвестициях в размере от $10 до $30 млрд в год на протяжении ближайших десяти лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной. Нам требуется восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам требуются внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет", - написал он в Telegram-канале по итогам участия в платформе доноров на министерском уровне в рамках конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".