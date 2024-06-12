Войти
ТАСС

В Пензе начали разработку систем сброса боеприпасов для коптеров и FPV-дронов

113
0
0
Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

Разработчики производят 3D-моделирование, 3D-печать, пайку системных плат, сборку систем и итоговый контроль качества

ПЕНЗА, 11 июня. /ТАСС/. Разработка и производство систем сброса боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов коптерного типа и FPV-дронов начались в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Курсанты и преподаватели военного вуза занимаются научной деятельностью в области военной инженерии по разработке и производству линейки систем сброса боеприпасов различных модификаций для БПЛА. Разработка систем ведется на основе обратной связи с военнослужащими, применяющими БПЛА в зоне специальной военной операции (СВО). В учебных классах производятся установки для сброса снаряда ПГ-7В, боеприпасов ВОГ-17 и ручных гранат. Также курсанты и преподаватели филиала ВА МТО разрабатывают установки для противодействия дронам, которые могут поражать БПЛА одиночным выстрелом, дробью и сетью", - отметили в пресс-службе.

Разработчики производят 3D-моделирование, 3D-печать, пайку системных плат, сборку систем и итоговый контроль качества. После сборки опытные экземпляры испытывают на полигоне военного вуза, исправность систем проверяют с применением боевых снарядов.

"В рамках подготовки курсантов военно-научного общества организована работа по мелкосерийной сборке, проектированию, разработке различных систем сброса малогабаритных БПЛА, противодействия беспилотникам противника, а также различных устройств дистанционного подрыва. С подразделениями, находящимися в зоне проведения СВО, из Пензенской области организована обратная связь, после чего устраняются возможные недостатки, учитываются все пожелания, производится доработка и отправка на линию боевого соприкосновения", - цитирует пресс-служба научного руководителя, доцента кафедры средств ближнего боя подполковника Сергея Куканова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
07.11.2007
Беспилотный летательный аппарат для нужд погранвойск России представлен на выставке "Интерполитех-2007"
30.10.2007
Новое дыхание винтокрылых эскадрилий
03.09.2007
Воздушный меч и наземный щит. В Летном испытательном институте имени Громова демонстрировались не только самолеты и вертолеты
24.08.2007
Россия пока не будет экспортировать зенитную систему С-400 - источник
16.08.2007
Российская армия остро нуждается в ударных "беспилотниках" - военный эксперт
23.04.2007
Искандер
23.04.2007
Стрелец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"