В Пензе начали разработку систем сброса боеприпасов для коптеров и FPV-дронов

Разработчики производят 3D-моделирование, 3D-печать, пайку системных плат, сборку систем и итоговый контроль качества

ПЕНЗА, 11 июня. /ТАСС/. Разработка и производство систем сброса боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов коптерного типа и FPV-дронов начались в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Курсанты и преподаватели военного вуза занимаются научной деятельностью в области военной инженерии по разработке и производству линейки систем сброса боеприпасов различных модификаций для БПЛА. Разработка систем ведется на основе обратной связи с военнослужащими, применяющими БПЛА в зоне специальной военной операции (СВО). В учебных классах производятся установки для сброса снаряда ПГ-7В, боеприпасов ВОГ-17 и ручных гранат. Также курсанты и преподаватели филиала ВА МТО разрабатывают установки для противодействия дронам, которые могут поражать БПЛА одиночным выстрелом, дробью и сетью", - отметили в пресс-службе.

Разработчики производят 3D-моделирование, 3D-печать, пайку системных плат, сборку систем и итоговый контроль качества. После сборки опытные экземпляры испытывают на полигоне военного вуза, исправность систем проверяют с применением боевых снарядов.

"В рамках подготовки курсантов военно-научного общества организована работа по мелкосерийной сборке, проектированию, разработке различных систем сброса малогабаритных БПЛА, противодействия беспилотникам противника, а также различных устройств дистанционного подрыва. С подразделениями, находящимися в зоне проведения СВО, из Пензенской области организована обратная связь, после чего устраняются возможные недостатки, учитываются все пожелания, производится доработка и отправка на линию боевого соприкосновения", - цитирует пресс-служба научного руководителя, доцента кафедры средств ближнего боя подполковника Сергея Куканова.